Titoli oil in rosso con prezzi petrolio in picchiata

Tenaris

Eni

(Teleborsa) -di Piazza Affari con il(DJ Stoxx Oil -5%) sulla scia della pessima performance messa registrata dai prezzi del greggio. I future sul greggiodi gennaio 2022, scendono sotto la soglia degli 80 dollari al barile e perdono 5 punti percentuali attestandosi a 78,01 dollari. Stessa direzione per i derivati sull'oro nero statunitense(WTI), stessa scadenza, che scambiano in ribasso del 5,08% a 74,11 dollari.Tra i player del comparto,scivola del 5,70% mentrecede il 5,04%.A pesare sul sentiment degli investitori contribuiscono i timori globali per la variante sudafricana che con le sue diverse mutazioni e l'alta contagiosità potrebbe rendere meno efficaci gli attuali vaccini anti-Covid.A inizio settimana, ilaveva annunciato che il Dipartimento dell'Energia USA renderà disponibili 50 milioni di barili di petrolio dallaper "abbassare i prezzi dell'energia per gli americani e affrontare il disallineamento tra la domanda che esce dalla pandemia e l'offerta". La decisione era stata però accolta con scetticismo dagli addetti ai lavori , secondo i quali l'intervento sarebbe di portata temporanea e non in grado di riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta.