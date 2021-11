"Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti", IREN lancia campagna di sensibilizzazione

(Teleborsa) - "Se tutti avessero un comportamento responsabile, potremmo vivere in un mondo da favola". Questo il messaggio lanciato dain occasione della, un'iniziativa che, dal 20 al 28 novembre, è stata volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti con l'obiettivo di ridurli drasticamente.Laha visto il lancio di. L'idea – spiega Iren in una nota – è stata quella di ricostruire scene che rimandano a 3 favole famose: Aladino, Raperonzolo e La bella addormentata. Ogni scena però ha un epilogo diverso da quello tradizionale, proprio a causa di rifiuti abbandonati. Il messaggio arriva nei fotogrammi finali: se tutti avessero un comportamento responsabile, potremmo vivere in un mondo da favola.La– questa mattina a piazza Prampolini (Reggio Emilia) – dove è stata riproposta la scena de "La Bella addormentata" con momenti interattivi per coinvolgere cittadini, studenti e associazioni che praticano plogging (la raccolta dei rifiuti mentre si cammina)."Questa campagna di informazione – ha spiegato l'– rientra nel più ampio panorama di azioni che Iren mette in campo per supportare i territori non solo nella fornitura dei servizi ma anche nella costruzione delle politiche ambientali utili per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di decarbonizzazione".