ENAV, Ministro Giovannini firma decreto per realizzazione progetti PNRR

(Teleborsa) - Ilper l'approvazione delle, relative alla realizzazione di p, che dovranno essere attuati in due step: il primo entro dicembre 2023 ed il secondo entro marzo 2026.Le convenzioni prevedono unaa favore didel Gruppo:, attiva nei servizi di assistenza al volo,, che sviluppa soluzioni software di ultima generazione per la gestione delle informazioni aeronautiche, e, attiva nei velivoli a pilotaggio remoto (droni).“Con la firma delle convenzioni col Gruppo ENAV si dà attuazione ai progetti più innovativi del PNRR nel settore strategico del trasporto aereo", ha sottolineato il Ministro Giovannini, aggiungendo che la digitalizzazione garantirà anche la sostenibilità ambientale.“Sono certo che i progetti che realizzeremo daranno immediati benefici al settore sia in termini di capacità e qualità del servizio che di occupazione e crescita economica", ha affermato l’Ad di ENAV, aggiungendo "c ontinuiamo il nostro percorso di innovazione dello spazio aereo in chiave digitale e sostenibile".I progetti del PNRR che hanno ricevuto il via libera e si raggruppano in due filoni principali: Digital Innovation e Green Infrastructure. Il Gruppo ENAV, in particolare, si occuperà delladello spazio aereo, anche dal punto di vista dell, implementando progetti relativi a: sviluppo e connettività del sistema di gestione dei velivoli a pilotaggio remoto; digitalizzazione delle informazioni aeronautiche; realizzazione di infrastrutture cloud e virtualizzazione delle infrastrutture operative; definizione di un nuovo modello di manutenzione; condivisione sicura delle informazioni.