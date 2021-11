Goldman Sachs, a dicembre venti contrari sui mercati a prescindere da Omicron

Goldman Sachs

(Teleborsa) - I mercati hanno registrato un vero e proprio crollo nella giornata di venerdì 26 novembre 2021, quando sono emerse le prime preoccupazioni sulla. Dopo un parziale rimbalzo nella giornata di lunedì, le azioni globali sono tornate a perdere terreno nella giornata odierna, con gli investitori preoccupati per le nuove restrizioni ai viaggi e potenziali revisioni al ribasso della crescita globale., secondo un rapporto di"Anche prima delle notizie su Omicron, il quadro del rischio stava già diventando più difficile semplicemente sulla base della corsa a un, della prospettiva di unae di una probabile", si legge in un rapporto redatto da Dominic Wilson. "Con un minor numero di catalizzatori positivi all'orizzonte nel periodo tra qui e il FOMC di dicembre (14 e 15 dicembre, ndr), sospettiamo che le preoccupazioni potrebbero dover crescere ulteriormente prima che sia possibile un sollievo duraturo", afferma lo strategist della società finanziaria statunitense."Ironia della sorte - aggiunge Wilson -, o perché le notizie in arrivo sono migliori di quanto si teme o perché ciò spinge i responsabili delle politiche monetarie a prendere una posizione più cauta verso l'inasprimento" delle politiche monetarie stesse.