Gefran, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

Gefran

Gefran

(Teleborsa) -ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, portandolo a 13,50 euro (da 12,20 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "Outperform". Nella giornata odierna, spicca il voloa Piazza Affari, attestandosi in aumento del 3,81% a 10,9. Gli analisti scrivono che, per quanto riguarda il terzo trimestre, Gefran ha pubblicato ", battendo le nostre stime su tutte le linee". Nonostante il giudizio positivo, viene sottolineato che nei prossimi due esercizi l'aumento del fatturato si accompagnerà da un(energia, materie prime/componenti e logistica), riducendo i margini.Gli analisti ritengono che l'azienda "continuerà le azioni di successo messe in atto nel recente passato,, anche se ciò comporta la perdita di parte del margine che si potrebbe ottenere con un aumento dei prezzi", si legge nel report."Questa strategia è facilitata anche da una, che consente all'azienda di adottare un approccio opportunistico sulle scorte al fine di garantire le componenti necessarie per servire i clienti finali in modo continuativo, guadagnando così unae conquistando rapidamente la fiducia di nuovi clienti, a discapito dei concorrenti privi della flessibilità di Gefran", viene aggiunto.Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno condi 157 milioni di euro, undi 25 milioni di euro e undi 12 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 164 milioni di euro, 25 milioni di euro e 11 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 171 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 27 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 13 milioni di euro.