Omicron, Usa preparano stretta sui viaggi

(Teleborsa) - Glipreparano la, in scia ai crescenti timori sullaLo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione Usa si appresta a richiedere a tutti i viaggiatori in ingresso,, di effettuare ilun giorno prima del volo a prescindere dalla vaccinazione. Fra le ipotesi allo studio ancheper tutti coloro che entrano nel Paese, inclusi i cittadini americani.Nelle scorse ore, intanto, il Presidente Usa,ha fatto sapere che la sua amministrazione sta lavorando con i funzionari diper sviluppare piani di emergenza per i vaccini o i richiami nel caso siano necessari per combattere la variante Omicron.ha anche affermato che per ora i funzionari non pensano che tali misure saranno necessarie.Il Presidente ha detto che presto renderà notisu come la sua amministrazione prevede di gestire il Covid-19Nel frattempo, lastatunitense potrebbe autorizzare le dosi booster del vaccino per il Covid-19 di Pfizer e BioNTech per gli adolescenti tra i 16 e i 17 anni già a partire dalla prossima settimana.