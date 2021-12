Triboo, crescita a doppia cifra per ricavi ed EBITDA nei 9 mesi 2021

Triboo

(Teleborsa) -, società attiva nel settore digitale e quotata su Euronext Milan, ha registratopari a 67,1 milioni di euro al 30 settembre 2021, in crescita del 28% rispetto ai 52,4 milioni di euro al 30 settembre 2020. L'è stato in crescita del 21% (8 milioni di euro rispetto a 6,6 milioni di euro al 30 settembre 2020). Laal 30 settembre 2021 è negativa per 10,8 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto ai 10,7 milioni di euro al 30 giugno 2020. L'al 30 settembre 2021 fa essenzialmente riferimento ai debiti finanziari per affitti e leasing, contabilizzati in conformità al principio contabile internazionale IFRS 16, per 8,9 milioni di euro, ed ai debiti per opzioni put/earn out per 1,4 milioni di euro."Triboo sta proseguendo nel proprio percorso di crescita delineato dal Piano Industriale 2020-2022 ed i risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano questo trend, nonostante il protrarsi degli effetti legati alla pandemia Covid-19 - ha commentatodi Triboo - Siamodei risultati consuntivati, che indicano chiaramente una crescita del Gruppo non soltanto rispetto al 30 settembre 2020, ma anche rispetto ai primi nove mesi - ante pandemia - del 2019".