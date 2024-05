Ferrari, utile primo trimestre sale a 352 milioni di euro. Consegne poco mosse

Ferrari

(Teleborsa) -, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari 1.585 milioni di euro, in crescita del 10,9% o del 12,8% a cambi costanti. Nel primo trimestre del 2024 le vetture consegnate si sono attestate a 3.560 unità, pressoché invariate rispetto all'anno precedente. Le consegne nel trimestre sono state trainate dalla famiglia 296, dalla Purosangue e dalla Roma Spider, in fase di accelerazione delle consegne.L'si è attestato a 605 milioni di euro, in crescita del 12,7% rispetto all'anno precedente e con un margine dell'Adjusted EBITDA del 38,2%. L'è stato pari a 352 milioni di euro, in aumento del 18,6%.: i ricavi e i profitti sono cresciuti a doppia cifra con consegne stabili. Un risultato ottenuto grazie a un mix prodotti e geografico ancora più forte, oltre al maggior contributo delle personalizzazioni. La nostra strategia, focalizzata sulla crescita del valore e non sui volumi, si è confermata vincente - ha dichiarato l'- In linea con questa strategia sta proseguendo nei tempi previsti l'esecuzione del nostro piano industriale, con l'arricchimento della gamma vetture grazie al recente lancio della 12Cilindri e della 12Cilindri Spider".Al 31 marzo 2024 la società ha registrato per la prima volta una posizione dipari a 38 milioni di euro, rispetto a un indebitamento netto industriale di 99 milioni al 31 dicembre 2023. Il dato riflette anche il riacquisto di azioni proprie pari a 136 milioni. Al 31 marzo 2024 la liquidità complessiva disponibile era pari a 1.966 milioni (1.722 milioni al 31 dicembre 2023), incluse linee di credito committed inutilizzate per 600 milioni.