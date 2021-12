EdiliziAcrobatica, contratti sottoscritti quasi triplicati negli 11 mesi 2021

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, hadi euro nei primi 11 mesi dell'anno, inrispetto ai 39,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Nel solo mese di novembre, il valore dei contratti sottoscritti ha raggiunto gli 8,3 milioni di euro, con una crescita dell'80,4% rispetto ai 4,6 milioni di euro di novembre 2020. Al 30 novembre 2021, il gruppo ha raggiunto i, rispetto ai 1.030 registrati al 30 novembre 2020 (+33,4%)."La crescita che abbiamo registrato anche nel mese di novembre, un mese in cui il maltempo e i primi freddi rappresentano condizioni meteo non ottimali per chi opera nel nostro settore - ha commentato il- mostra ancora una volta. Nuovamente si conferma l'eccellenza del lavoro delle nostre risorse umane frutto dell'impegno che ciascuno di loro mette per soddisfare le richieste quotidiane e dell'investimento dell'azienda nella loro crescita e formazione".