Emergenza dispersione scolastica: ActionAid e Fondazione CDP insieme

(Teleborsa) - Si chiamail progetto lanciato dache sarà articolato attraversomirati a coinvolgere dè une gli ultimi dati ISTAT lo confermano. Nel 2020, l’abbandono degli studi prima del conseguimento del diploma è stato dell’11% nel Nord, 11,5% nel Centro e 16,3% nel Sud-Italia. Le regioni che registrano le maggiori incidenze di abbandoni sonoAl progetto parteciperanno circache svilupperanno le proprie competenze tramite attività di cittadinanza attiva e percorsi di formazione, in presenza e a distanza, sui temi di orientamento allo studio e al lavoro e prevenzione della violenza di genere, con un focus sul. L’iniziativa prevede anche percorsi di formazione rivolti a circa 500 docenti e educatori sulleNel dettaglio, previsto unfocalizzato su sei aree metropolitane del Centro-Sud:Le attività sono realizzate in collaborazione con un istituto scolastico – come polo centrale di sviluppo – facendo sistema con unache si occupano di giovani.Tra gli strumenti messi a disposizione per approfondire idelle diseguaglianze e dell’educazione civica, il portale di ActionAid,– già operativo dal 2015, convisitatori l’anno e 200 gruppi classe iscritti – punta a coinvolgere i giovani anche attraverso la tecnologia(un gioco progettato a fini educativi) dedicato al progetto. Il giocovedràvestire i panni del sindaco o della sindaca di una città con l’obiettivo di renderla inclusiva mantenendo un equilibrio traUlteriore strumento chiave è- la webradio di ActionAid - che darà voce a tutti i protagonisti dell’iniziativa, grazie a laboratori ad hoc sulla metodologia dellae la creazione diNell’ambito del progetto, prevista anche una partnership con lala public charity legata al più ampio contesto di Responsabilità e Sostenibilità del. Grazie a questa collaborazione verranno realizzate giornate-evento nelle città didove educatori e allenatori di Fondazione Milan proporranno momenti educativi e sportivi in cui verranno coinvoltiInfine, spazio ad unpromosso daper coinvolgere i dipendenti del Gruppo CDP in attività di tutoraggio e orientamento rivolte agli studenti del progetto su un ampio spettro di temi, come ad esempio la“Povertà, disuguaglianza ed esclusione incidono sulla capacità deidi prendere parte alla vita delle loro comunità. Con il progetto “Costruire futuro, Insieme” proveremo a spezzare questo circolo, creando le condizioni affinché tanti ragazzi e tante ragazze possano ricostruire fiducia e motivazione in sé stessi e incontrare concrete opportunità di crescita, tornando in questo modo ad essere protagonisti del loro futuro”,, Vicesegretaria Generale ActionAid Italia.sono fenomeni che nel nostro Paese possonodi molti giovani, ai quali non deve essere negata l’opportunità di accesso a percorsi di formazione che li aiutino a crescere e a esprimere le loro potenzialità. Fondazione CDP è impegnata, e lo sarà sempre di più anche nei prossimi anni, nel favorire la concreta realizzazione di progetti di educazione e formazione, che possano contribuire al rilancio dell’economia e generare ricadute positive sul sistema Paese”, ha commentato il Presidente di Fondazione CDP,