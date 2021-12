Growens, informativa sullo share buy-back

Growens

(Teleborsa) -, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, ha comunicato di aver, con valute 24, 25 e 30 novembre 2021, complessiveal prezzo medio di 5,077257 euro per azione per uncomplessivo diAll'1 dicembre, la società operante nel settore delle cloud marketing technologies detiene direttamente 150.352 azioni proprie, pari all'1% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.Discesa moderata, a Piazza Affari, per, che chiude la giornata del 2 dicembre con una variazione percentuale negativa dello 0,78% rispetto alla seduta precedente.