Growens acquista Really Good Emails. Nuovo piano per controllata Beefree

Growens

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha comunicato che la controllata americana BEE Content Design (Beefree) ha concluso unsoggetto alla legge americana (APA) volto a disciplinaredel business relativo all'attività di email design della società di diritto statunitenseRGE è titolare tra l'altro di un sito web e del relativo software che offre una vasta raccolta di modelli di email. La sinergia tra il catalogo email del sito di RGE, che permette agli utenti di prendere ispirazione per la creazione delle proprie campagne, e il software Beefree, che a sua volta consente di disegnare campagne email, permetterà quindi alla controllata americana diL'operazione prevede la compravendita degli assets di RGE, tra cui, in particolare il sito internet della società, il relativo software, i contratti con i clienti e i marchi usati nella conduzione del business, per undi acquisto di massimi, oltre a una componente diin caso di raggiungimento di taluni obiettivi di redditività nel triennio 2024-2026 (di cui una porzione fino a massimi 3 milioni di dollari pagabile, a scelta dell'acquirente, in azioni Growens). I ricavi di RGE nel 2023 sono stati pari a circa 250.000 dollari."Gli obiettivi di Beefree sono ambiziosi e sfidanti, sia sotto il profilo tecnologico sia dal punto di vista della competizione - ha commentato- In base alle nostre migliori conoscenze attuali, riteniamo che l'integrazione di RGE e l'implementazione delle innovazioni legate all'intelligenza artificiale generativa ci consentiranno di raggiungere in Beefree il break-even operativo nel 2025 e di cassa nel 2026, garantendo una solida crescita a doppia cifra della top line e una marginalità operativa lorda a regime allineata con i migliori standard del mercato".In seguito all'integrazione con RGE, ildi crescita organica della business unit Beefree include i seguenti: Ricavi con CAGR 2023-2026 superiore al 35%; Gross margin a regime (2026) superiore al 75%; EBITDA break-even nel 2025; EBITDA margin a regime superiore al 15%; CAPEX 2024-2026 pari a circa USD 15 milioni; cash flow negativo nel biennio 2024-2025 per USD 8-10 milioni, con break-even nel 2026; ARR a dicembre 2026 compreso tra USD 30-35 milioni.In ambito, ", focalizzato alla costante attività di scouting di società di ogni dimensione e geografia, in grado di accelerare il processo di crescita nelle aree di attività caratteristiche di Beefree, esprimendo sinergie in ambito di tecnologie complementari, persone o go-tomarket", si legge in una nota. L'ARR atteso a fine 2024 è compreso tra USD 15-18 milioni.