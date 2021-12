Manovra, Capone (UGL): "Politiche espansive per superare crisi occupazionale"

(Teleborsa) - "Il compromesso raggiunto dalle forze politiche sullanon affronta alcune delle priorità sulle quali occorre intervenire". Lo afferma, Segretario Generale dell’, in merito all’incontro fra il Presidente del Consiglio Draghi e i sindacati.Il sindacalista fa ceno alle misure di, alle iniziative dipiù bassi e alla, sottolineando che "è essenziale discutere delle proposte dei sindacati in materia divolte a garantire flessibilità in uscita, a favorire il turnover generazionale e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro".Capone ricorda che per l'Istat sonorispetto ai livelli pre-pandemia. "Unasenza precedenti che sarà possibile superare soltanto attraverso politiche espansive", sottolinea Capone, aggiungendo che "è essenzialerispetto alla logica fallimentare dell’austerity e implementare glin grado di accelerare la ripresa e la creazione di nuovi posti di lavoro".