Lagarde: BCE non aumenterà tassi nel 2022. Omicron? Abbiamo imparato a convivere con varianti

(Teleborsa) - "che si possa avere un aumento dei tassi di interesse nel corso del 2022". Lo ha detto laintervenendo a Reuters Next."Sappiamo bene come l'attuale aumento dei prezzi sia doloroso specie per le persone a basso reddito ad esempio quando vanno al distributore - ha detto Lagarde - ma. Già nel primo trimestre ad esempio cesserà l'effetto comparativo su base annua della reintroduzione dell'IVA in Germania. Inoltre abbiamo ragione di credere, sulla base dell'andamento dei future e di altre osservazioni, che i prezzi dell'energia caleranno significativamente nel corso del 2022"."Siamo ancora in una fase di grande incertezza perchéin aree come la nostra ad alto tasso di vaccinazioni e quale sarà l'efficacia dei vaccini attuali - ha spiegato Lagarde -. Ma nel corso degli ultimi 18 mesi abbiamo imparato a convivere con le varianti e".