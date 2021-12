Violenza donne: ok CdM a disegno di legge, le novità

(Teleborsa) -in Consiglio dei Ministri - a quanto si apprende da fonti governative - al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellaei confronti delleIl testo di 11 articoli è frutto del lavoro delle ministreSecondo quanto previsto nella bozza del testo, alcuni dei reati contro le donne, in particolare nei casi di violenza domestica, i magistratiL'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela in ambito di violenza domestica, "qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta", lo comunica al prefetto competente il quale può adottare "misure diLe pene previste per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento sono aumentate "se il fatto è commessoNuova ipotesi di fermo per i reati di stalking e violenza sessuale. Una stretta decisa sull'ammissione condizionata della pena, che sarà possibile solo se ilCarcere per chi manomette il braccialetto elettronico e obbligo di informare la vittima se il suo aggressore sta per essere scarcerato.Unaalle donne che denunciano violenza, nei casi più gravi e senza stravolgere la vita delle vittime: questa misura, fortemente voluta dal ministro Maria Stella Gelmini, compare nel disegno di legge sulla violenza contro le donne approvato in Consiglio dei ministri. Dopo una denuncia o una querela, le forze dell'ordine, dopo i primi accertamentipotranno dunque avviare l'iter per disporre una vigilanza a tutela della persona offesa.