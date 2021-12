Banca Mediolanum, superati a novembre i record annuali di raccolta e credito

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha registrato, nel mese di novembre, risultati commerciali per 828 milioni di euro, di cui 467 milioni ditotale, 7,89 miliardi YTD; una raccolta netta in risparmio gestito di 530 milioni, 5,76 miliardi YTD; nuovierogati per 346 milioni, 3,53 miliardi YTD eprotezione per 15,7 milioni, 149,9 milioni YTD.: già a novembre tutte le linee di business hanno superato i corrispondenti volumi commerciali dell’intero 2020, con una straordinaria accelerazione della raccolta in fondi e polizze unit-linked che in questi undici mesi è quasi raddoppiata - commenta-. Banca Mediolanum si dimostra l’istituto di riferimento per i propri clienti, come si evince dagli alti flussi nell’operatività bancaria che in questo mese di scadenze fiscali in Italia hanno fortemente influenzato la raccolta in risparmio amministrato, con il pagamento di oltre 270 milioni di tributi. Anche i volumi commerciali nei prodotti di credito e nelle polizze protezione confermano il ruolo centrale della nostra banca, con un 2021 in crescita rispettivamente del 29% e 24%. Vogliamo essere al fianco dei clienti per tutte le loro esigenze di tipo finanziario, anche e soprattutto in questo momento di maggiore volatilità sui mercati, mantenendo l’approccio metodico e di lungo periodo che da sempre ci contraddistingue".