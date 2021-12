BuzzFeed, debutto da dimenticare sul Nasdaq

BuzzFeed

(Teleborsa) -sta registrando unsul Nasdaq. Il titolo della società di media digitalia quota 8,85 dollari per azione a metà seduta, dopo che la business combination con la SPAC 890 Fifth Avenue Partner aveva registrato unadella special purpose acquisition company.La quotazione di BuzzFeed è attentamente osservata da Wall Street perché si tratta della. Il buon esito dell'operazione potrebbe spingere diversi competitor - come Vice, Vox, Bustle, Group Nine - a provare la stessa strada, ovvero la quotazione tramite SPAC. Non è nemmeno escluso che alcuni di essi possano essere acquisiti o decidano i unirsi a Buzzfeed.