Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 22:00
24.054 -2,38%
Dow Jones 22:01
45.752 -0,84%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo del 2,38%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.054,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco il Nasdaq-100, in forte calo del 2,38%
Giornata da dimenticare per l'indice dei titoli tecnologici USA, che riporta un -2,38% e termina gli scambi a 24.054,38 punti.
Condividi
```