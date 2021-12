Fit for 55, Assocostieri: sostenere l’intero spettro delle soluzioni per decarbonizzare i trasporti

(Teleborsa) -valuta positivamente lo sforzo di dare coerenza e completezza alla politica energetica europea rappresentato dal pacchetto legislativo. Durante l’audizione presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente di Assocostieri,, ha avuto occasione di ricordare che il Fit for 55 dovrebbe sostenere l’intero spettro delle soluzioni peril trasporto su strada e marittimo, salvaguardando il principio della neutralità tecnologica. A tal fine il Fit for 55 dovrebbe andare oltre il puro approccio allo scarico per la valutazione dell’impronta ambientale dei veicoli e dei mezzi navali, e riconoscere concretamente il contributo del, dele degli altrinel ridurre drasticamente le emissioni di gas serra.“È un passo in avanti il riferirsi al contenuto energetico per la tassazione dei prodotti energetici – ha dichiarato, Direttore Generale di Assocostieri – ma occorre attenzione alle tempistiche. Il supporto ai carburanti della transizione energetica, in particolare il GNL, non può terminare prematuramente al 2025, come previsto dalla bozza di regolamento attuale, in quanto sarebbero messi a rischio gli investimenti del settore”.Il presidente ed il direttore hanno affrontato il tema delladellein ottica di transizione energetica. Idi prodotti petroliferi e gli altri impianti logistici strategici sono un asset per il paese che deve essere valorizzato ed accompagnato nella fase di transizione, adeguandosi ai nuovi vettori energetici, per poter svolgere il proprio ruolo ed assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti anche negli scenari al 2050. "Iper l’accettazione sul territorio di nuovi impianti – ha ricordato il Presidente Menale – sono troppo lunghi. Non è infrequente la strumentalizzazione politica a fini elettorali delle decisioni di localizzazione o di riconversione degli impianti. Occorre prevedere una centralizzazione del processo autorizzativo per prevenire questi impedimenti".Assocostieri ritiene essenziale adeguare per tempo laprimaria al mix energetico del futuro, che dovrà essere variegato e complesso, includendo oltre al GNL ed il bio-GNL, il GPL ed il bio-GPL, che già sono delle realtà, anche l’idrogeno e l’ammoniaca, il metanolo e il gas naturale sintetico. Occorre sostenere l’intero spettro delle soluzioni per decarbonizzare ilsu strada e marittimo, salvaguardando il principio della neutralità tecnologica. “È utile, tuttavia, – ha sostenuto Dario Soria – porsi il tema del ruolo delle infrastrutture della logistica primaria nel prossimo futuro per evitare ledovute a delle scelte aprioristiche e prive di fondamento tecnico, che nella attuale formulazione del pacchetto Fitfor55 si traducano in un sovraccarico del”.