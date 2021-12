Somec, ValueTrack incrementa il target price dopo nuove commesse

Somec

Somec

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, portandolo a 40 euro (da 33 euro). La revisione della valutazione è arrivato dopo i nuovi ordini che la controllata statunitense Fabbrica LLC si è assicurata a Boston (per le facciate del nuovo edificio situato all'88 Seaport Boulevard e per le facciate del Massachusetts General Hospital ). Intanto,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, registrando un rialzo dell1,71% a quota 35,7 euro.Gli analisti notano che, dopo, la raccolta ordini del secondo semestre supera i 170 milioni di euro, portando gli ordini da inizio anno a 318 milioni di euro (poco sopra la loro stima di 290 milioni di euro per l'intero anno fiscale), di cui oltre la metà raccolti da Fabbrica LLC, "a riprova dell'impressionante potenziale di crescita del mercato statunitense". "Nonostante una quota di mercato relativamente ridotta, Fabbrica sta guadagnando forte trazione e sta", viene sottolineato.ValueTrack si aspetta che la società chiuda l'anno conper 271,7 milioni di euro, undi 28 milioni di euro e undi 6,9 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 319,6 milioni di euro, 32 milioni di euro e 10,3 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 390,7 milioni di euro, un EBITDA di 40,7 milioni di euro e un utile netto di 15,9 milioni di euro.