L'indice delle società High Tech italiane brillante (+3,74%), seduta effervescente per It Way

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 168.504,9, balzando del 3,74% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 40 punti, dopo un avvio a quota 945.Nel, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,81%.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,81%.Brilla, con un forte incremento (+4,71%).Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,59%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,18%.Ottima performance per, che registra un progresso del 4,78%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,68%.