Svas Biosana, debutto positivo su Euronext Growth Milan

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società campana attiva nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, sta registrando un, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il titolo scambia a quota 14,14 euro a metà seduta,rispetto al prezzo di collocamento pari a 12,50 euro, che le avrebbe dato una capitalizzazione pari a 70 milioni di euro. Le azioni di Svas Biosana, dopo non aver fatto prezzo per circa un'ora, hanno aperto a quota 14,95 (+19,6%), per poi limare i guadagni.Si tratta dellada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a. In fase di collocamento Svas Biosana ha raccolto 20 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment l'importo complessivo raccolto sarà di 23 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 28,57%."Siamo molto orgogliosi dello sbarco su Euronext Growth Milan, grazie alla quotazione potremo consolidare ulteriormente la nostra posizione sui mercati - ha commentatodi Svas Biosana - Riteniamo che l'espansione geografica del gruppo ed il potenziamento delle linee di produzione costituiranno i pilastri del nostro cammino futuro. Un ringraziamento speciale a chi ci ha dato fiducia, in primis gli investitori, a coloro che ci hanno accompagnato durante questo entusiasmante percorso ed a tutti i nostri dipendenti e collaboratori per il prezioso contributo professionale".