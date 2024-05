Svas Biosana, ricavi primo trimestre salgono a 28,6 milioni di euro

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati pari a 28,6 milioni di euro, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (26,4 milioni).Continua la crescita delleFarmex - produzione e commercializzazione di ausili per incontinenza e prodotti cotonati (+8,5%), Mark Medical (+11,6%) e Bormia (+36,4%) - entrambe impegnate nella commercializzazione di dispositivi medici specialistici nell'area balcanica; le tre Business Unit incidono per circa l'80% sui ricavi consolidati del gruppo."L'incremento dei ricavi del primo trimestre 2024 rappresenta unper Svas Biosana - ha commentato l'- Prosegue il trend di crescita e si confermano le scelte strategiche pianificate da tempo. Il risultato commerciale registrato nel primo trimestre è, ancora una volta, frutto degli sforzi congiunti di tutte le persone che, quotidianamente, operano con efficienza e passione. Guardiamo con ottimismo al futuro, consapevoli della nostra professionalità e delle sfide che ci attendono".