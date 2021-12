Lvmh

(Teleborsa) -ha raggiunto con Marcolin un accordo per l'acquisizione da parte del gruppo francese della quota del 49% detenuta da Marcolin in The'lios, la joint-venture del settore occhialeria creata dalle due società nel 2017.Lo annunciano le due società con una nota congiunta aggiungendo che Marcolin rileverà la quota del 10% che Lvmh possiede in Marcolin, acquisita quando era stata fondata The'lios.