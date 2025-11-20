Milano 15:41
Marcolin inaugura nuovo showroom a Barcellona per crescere nell'area EMEA
(Teleborsa) - Marcolin, colosso dell'italiano dell'eyewear, ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo showroom a Barcellona, situato nel cuore della città catalana, lungo la celebre Avenida Diagonal.

"Siamo orgogliosi di aprire le porte del nostro nuovo showroom di Barcellona, una città dinamica e strategica per la nostra crescita nell'area EMEA - ha dichiarato Antonio Jové, Head of EMEA di Marcolin - Questo spazio rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza commerciale nel mercato spagnolo e nel Sud Europa, in linea con la visione globale del Gruppo e in continuità con le precedenti aperture di Parigi, New York e Londra. La centralità del cliente è da sempre al cuore del nostro modo di operare: questo showroom è stato concepito proprio per creare un luogo in cui ascolto, dialogo e collaborazione possano tradursi in esperienze concrete e relazioni di lungo periodo"

Marcolin dispone di una rete globale costituita da 15 filiali in tutto il mondo, in Europa (Benelux, DACH, Francia, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Regno Unito), America (Stati Uniti, Brasile, Messico), Asia (Hong Kong, Shanghai, Singapore) e Australia (Sidney), 1 joint venture (UAE) e oltre 150 distributori partner internazionali.
