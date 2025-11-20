Marcolin inaugura nuovo showroom a Barcellona per crescere nell'area EMEA

(Teleborsa) - Marcolin
, colosso dell'italiano dell'eyewear, ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo showroom a Barcellona
, situato nel cuore della città catalana, lungo la celebre Avenida Diagonal.
"Siamo orgogliosi di aprire le porte del nostro nuovo showroom di Barcellona, una città dinamica e strategica per la nostra crescita nell'area EMEA
- ha dichiarato Antonio Jové, Head of EMEA di Marcolin
- Questo spazio rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza commerciale nel mercato spagnolo e nel Sud Europa, in linea con la visione globale del Gruppo e in continuità con le precedenti aperture di Parigi, New York e Londra. La centralità del cliente è da sempre al cuore del nostro modo di operare: questo showroom è stato concepito proprio per creare un luogo in cui ascolto, dialogo e collaborazione possano tradursi in esperienze concrete e relazioni di lungo periodo"
Marcolin dispone di una rete globale costituita da 15 filiali in tutto il mondo
, in Europa (Benelux, DACH, Francia, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Regno Unito), America (Stati Uniti, Brasile, Messico), Asia (Hong Kong, Shanghai, Singapore) e Australia (Sidney), 1 joint venture (UAE) e oltre 150 distributori partner internazionali.