Marcolin inaugura nuovo showroom a Barcellona per crescere nell'area EMEA

(Teleborsa) -, colosso dell'italiano dell'eyewear, ha ufficialmente, situato nel cuore della città catalana, lungo la celebre Avenida Diagonal."Siamo orgogliosi di aprire le porte del nostro nuovo showroom di Barcellona, una- ha dichiarato- Questo spazio rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza commerciale nel mercato spagnolo e nel Sud Europa, in linea con la visione globale del Gruppo e in continuità con le precedenti aperture di Parigi, New York e Londra. La centralità del cliente è da sempre al cuore del nostro modo di operare: questo showroom è stato concepito proprio per creare un luogo in cui ascolto, dialogo e collaborazione possano tradursi in esperienze concrete e relazioni di lungo periodo"Marcolin dispone di una, in Europa (Benelux, DACH, Francia, Italia, Paesi nordici, Portogallo, Spagna, Regno Unito), America (Stati Uniti, Brasile, Messico), Asia (Hong Kong, Shanghai, Singapore) e Australia (Sidney), 1 joint venture (UAE) e oltre 150 distributori partner internazionali.