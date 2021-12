Ryanair, nuova base a Norimberga

Ryanair

(Teleborsa) -ha inaugurato la sua, a Norimberga, dove ha posizionato due aeromobili e lanciato 13 nuove rotte per l’estate 2022, per un totale diNorimberga sarà collegata alle nuove destinazioni di Banja Luka, Cagliari, Chania, Dublino, Faro, Girona, Ibiza, Lviv, Madeira, Sofia, Tallinn, Valencia e Venezia.Con l’aggiunta di oltre 560 nuove rotte e l’apertura di 16 nuove basi nel 2021,con 65 nuovi velivoli B737-8200 ‘Gamechanger’, che offrono il 4% di posti in più, e garantiscono la riduzione delle emissioni di Co2 del 16% e del 40% quelle di rumore.