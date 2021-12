Covid, ECDC: in Europa registrati 441 casi di variante Omicron

(Teleborsa) - Ladel coronavirus "può diffondersi più velocemente di quella Delta ed è probabile che diventi dominante in Europa". Lo ha scritto su Twitter il capo dell'ufficio europeo dell'OMS,. In base ai dati dell'aggiornamento quotidiano dello, i casi da variante Omicron registrati nelle ultime 24 ore in Europa sono 441, per un totale di 2.127 dalla comparsa delle nuova variante. In particolare, il report indica 17 casi in Austria, 73 in Belgio, 3 in Croazia, 3 a Cipro, 9 in Repubblica Ceca, 268 in Danimarca, 26 in Estonia, 20 in Finlandia, 130 in Francia, 101 in Germania, 5 in Grecia, 2 in Ungheria, 20 in Irlanda, 27 in Italia, 5 in Lettonia, 1 in Liechtenstein, 1 il Lussemburgo, 62 in Olanda, 1.176 in Norvegia, 49 in Portogallo, 8 in Romania, 3 in Slovacchia, 49 in Spagna e 51 in Svezia.Un'dei dati mostra che i casi importati o legati aincidono ormai solo per il 13% del totale. L'ECDC ha confermato inoltre che "tutti i casi nell'UE/SEE per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità, erano asintomatici o lievi. Finora non sono stati segnalati decessi correlati a Omicron nell'UE/SEE". L'ECDC ha ricordato inoltre che i casi inseriti nel report sono solo quelli in cui la variante Omicron sia stata confermata dal. Riflettono dunque l'attività diattiva in ciascun Paese e non necessariamente l'effettiva diffusione della variante. Emblematico il caso della, che svolge un'intensa attività di indagine genetica sui casi positivi che da qualche giorno è mirata a individuare specifiche sequenze della variante Omicron: "La Danimarca ha riportato 268 casi come confermati attraverso il sequenziamento dell'intero genoma e 3.169 come confermati a livello nazionale attraverso una PCR specifica per la variante", ha spiegato l'ECDC.Nel frattempo, sonoi positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 12.712). Sono invece 120 le vittime in un giorno (ieri 98). Sono 776.363 iper il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 313.536). In netto calo il tasso di, al 2,66%, rispetto a ieri quando è stata superiore al 4%. Sono invece 863 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.163, ovvero 212 in più rispetto a ieri.