Covid, Draghi: ci avviciniamo al Natale più preparati ma non abbassiamo la guardia

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglioha parlato alle Aula di Camera e Senato in vista del. Draghi ha innanzitutto espresso le suealle famiglie delle nove vittime dell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a, in provincia di Agrigento. "È essenziale che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare le responsabilità. Episodi come questo non devono accadere e sono inaccettabili".Tema centrale del suo intervento è stato inevitabilmente la. "L'inverno e la diffusione della variante Omicron, dalle prime indagini, molto più contagiosa, ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia. I contagi sono in aumento in tutta Europa: nell'ultima settimana, nell'UE, si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. Inè più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita. Il Governo ha deciso di rinnovare lofino al 31 marzo per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione. Invito i cittadini a mantenere la massima cautela", ha dichiarato."Negli ultimi sette giorni ci sono stati in media 95 decessi al giorno. Nello stesso periodo di un anno fa erano stati 629. Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo alpiù preparati e più sicuri", ha aggiunto Draghi che ha ricordato i numeri dellain Italia: "oggi più dell'85% degli italiani sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi, e circa il 20% anche la terza. Voglio incoraggiare chi non si è vaccinato a farlo al più presto e chi ha fatto le prime due dosi a fare la terza appena possibile. Come dimostra l'Iss, i non vaccinati hanno un rischio di morire 11 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la seconda dose, e quasi 17 volte rispetto a chi ha fatto la terza. Vaccinarsi è essenziale per proteggere noi stessi, i nostri cari, la nostra comunità. E per continuare a tenere aperta l'economia, le scuole, i luoghi della socialità, come fatto finora".Draghi ha affrontato anche la questione delle. Contro il caro bollette ci sono "stanziamenti imponenti, di misura mai vista prima, orientata a sollevare i più deboli dal rincaro dell'. Questi stanziamenti non possono andare avanti all'infinito quindi serve una soluzione strutturale e occorre fare una riflessione sul meccanismo di prezzo dell'energia". "In Europa è iniziata una riflessione in cui parte attiva è. È difficile pensare a una riflessione strutturale che non chiami alla partecipazione dei costi comuni chi ha maturato profitti", ha aggiunto.