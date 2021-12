Covid, ISS: in Italia prevalenza Omicron allo 0,19%

(Teleborsa) - La prevalenza dellain Italia si attesta allo 0,19%. A rilevarlo è un'indagine rapida flash survey dell'sul territorio nazionale. "La presenza della Omicron era largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli altri paesi, e le prossime indagini ci permetteranno di stimarne la velocità di diffusione", ha commentato il presidente dell'ISS,Sonoai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 20.677). Sono invecelein un giorno (ieri 120). Sono stati 634.638 imolecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 776.363). Ilè al 3,6%, in aumento rispetto al 2,7% di ieri. Sono invece 870 i pazienti inin Italia, 7 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.309, ovvero 146 in più rispetto a ieri.