Eni, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Eni

(Teleborsa) -, tra il 6 e il 10 dicembre 2021, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 12,34533 euro per azione, per uncomplessivo di, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 12 maggio 2021.Dall’inizio del programma, l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia ha acquistato 32.892.554 azioni proprie (pari allo 0,91% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 385.322.439,77 euro.A seguito degli acquisti effettuati fino al 10 dicembre 2021, considerando le azioni proprie già in portafoglio e l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie a dirigenti Eni, a seguito della conclusione del Periodo di Vesting come previsto dal "Piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019" approvato dall’Assemblea del 13 aprile 2017, Eni detiene 64.623.856 azioni proprie pari all'1,79% del capitale sociale.