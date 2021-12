Generali lancia piano al 2024: fino a 5,6 miliardi di dividendi. Donnet: "salto di qualità"

Generali

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il", che "prevede di conseguire unasia attraverso le attività chiave sia attraverso nuove tipologie di business, grazie alle solide basi poste a partire dal 2016".Entro il 2024 Generali completerà l'integrazione dei criteri ESG negli investimenti diretti del portafoglio gestioni separate,e, sul totale della raccolta, aumenterà la componente dei premi generati da prodotti a valenza sociale e ambientale tra il 5% e il 7% (CAGR) al 2024.Il Gruppo del Leone di Trieste rafforzerà ulteriormente le sue fonti di reddito, incrementerà la redditività del suo business Vita,, aumenterà i ricavi da terze arti nel segmento Asset Management e migliorerà ulteriormente l'efficienza.: perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili e guidare l'innovazione. Prevede inoltre una forte crescita degli utili per azione, maggiori flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo e dividendi più elevati.Tra i target di crescita spicca una "": +6%-8% il range del tasso annuo composto di crescita dell’utileper azione (2021-24);a livello della Capogruppo superiori a 8,5 miliardi;: 5,2-5,6 miliardi di dividendi cumulativi contro i 4,5 miliardi del precedente piano.Nel nuovo piano 2022-2024, Generali prevede un, "al termine di Generali 2021". Si tratta del "primo da 15 anni"."L'impegno consolidato di Generali come Partner di Vita colloca i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo.e confermeremo Generali come un Gruppo innovativo focalizzato sui clienti e sull’utilizzo dei dati - ha affermato-. Gli ambiziosi obiettivi e le iniziative che abbiamo annunciato oggi sono possibili grazie al successo dei nostri precedenti piani strategici., fonti di utile diversificate, una crescita costante e profittevole e una comprovata capacità di generare ritorni per gli azionisti ai vertici del settore. Siamo pronti a costruire i prossimi tre anni a partire da questi risultati - ha aggiunto Donnet -. La nostra leadership nel settore assicurativo, le capacità nell’asset management che abbiamo sviluppato e consolidato internamente, la nostra rete di 165.000 agenti digitalizzati e il nostro impegno crescente nel dare un contributo positivo in ambito sociale e ambientale, dimostrano che”.