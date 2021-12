Alerion, Stefano Francavilla nuovo vice presidente e consigliere

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Europex Milan e attivo nella produzione di energia rinnovabile, ha deliberato lae la sua nomina ae consigliere delegato a partire dal 1° gennaio 2022. La nomina è arrivata dopo che Georg Vaja, che ricopriva le stesse posizioni, ha espresso la volontà di avviare una graduale riduzione dei propri impegni lavorativi e ha comunicato la sua decisione di rassegnare le dimissioni con effetto al 31 dicembre 2021."Vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Georg, che rimarrà nel top management del gruppo Fri-el, per il suo fondamentale contributo alla realizzazione del percorso di radicale trasformazione e crescita di Alerion - ha commentato il presidente Josef Gostner - Georg lascia il testimone ad un, Stefano Francavilla,di Alerion".Inoltre, la consigliera indipendente, con effetto al 31 dicembre 2021, per sopraggiunti impegni da assunti che non le consentono di dedicare il tempo necessario al ruolo rivestito presso Alerion.