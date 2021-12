Estrima valutata 50 milioni di euro. Debutto in borsa il 20 dicembre

(Teleborsa) - Estrima, gruppo italiano attivo nel settore della micromobilità elettrica e nella produzione dei veicoli a marchio Birò, ha ricevuto da Borsa Italianadelle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il2021. Ilè stato fissato in 3,50 euro cadauna (nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata ), con unadella società (comprensiva dell’aumento di capitale e sulla base di tutte le categorie di azioni), pari a circa 50 milioni di euro e unpari a circa il 30% del capitale.Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Estrima sarà composto da. Nell'ambito del collocamento sono state offerte in sottoscrizione 4.285.600 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'aumento di capitale per 15 milioni di euro a servizio del collocamento. La domanda complessiva è pervenuta da primari investitori qualificati e istituzionali, italiani ed esteri, si legge in una nota."Finalmente la nostra azienda non sarà più solo nostra - ha commentatodi Estrima - Da lunedì mattina chiunque potrà salire a bordo e insieme creeremo una grande impresa che cambierà un pezzo della storia della mobilità, semplificando la vita alle persone e liberando le nostre città".