Aeffe, 1° trimestre in perdita per 5,6 milioni di euro. Ricavi -13,4%

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha conseguito nel2024per 80,2 milioni di euro, rispetto ai 93,2 milioni del 2023 (-13,4% a tassi di cambio costanti, -14,0% a tassi di cambio correnti). I ricavi della divisione pret-a-porter sono stati pari a 55,2 milioni di euro, in decremento del 4,4% a cambi costanti (-5,3% a cambi correnti), mentre i ricavi della divisione calzature e pelletteria hanno registrato un decremento del 28,1% sia a cambi costanti sia a cambi correnti e ammontano a 33,2 milioni di euro."Chiudiamo il primo trimestre del 2024 con un risultato, che riflette non sono il rallentamento a livello globale delmercato wholesale, ma anche il processo di cambiamento in atto nel Gruppo, sop rattutto relativamente al brand Moschino - ha commentato- Il debutto della nuova direzione creativa del marchio, affidata ad Adrian Appiolaza, ha avuto riscontri molto positivi che auspichiamo di poter capitalizzare in maniera soddisfacente con la collezione Pre-Spring 2025, che verrà svelata con uno show aggiuntivo durante la settimana della moda maschile di Milano a giugno"."Nel frattempo, ci auguriamo che l'instabilità internazionale che ha caratterizzato l'ultimo anno possa affievolirsi permettendo ladi primaria importanza per il nostro gruppo", ha aggiunto.L'consolidato è stato positivo per 6,3 milioni di euro (con un'incidenza del 7,9% sul fatturato), registrando un decremento rispetto all'EBITDA del primo trimestre 2023 pari a 11,5 milioni (con un'incidenza del 12,4% sul fatturato). Laconsolidata ammonta a 5,6 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,3 milioni del 2023. L'è di 137 milioni di euro al netto dell'effetto IFRS 16 (152 milioni al 31 dicembre 2023).