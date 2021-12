Nexi e SIA, firmato atto di fusione tra i due gruppi

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech leader in Europa, ha comunicato che in data odierna sono statinell'accordo definitivo tra le due realtà. La fusione segue quella con Nets completata a luglio e consentirà a Nexi di consolidarsi come la PayTech italiana leader a livello europeo, in grado di promuovere la transizione verso un'economia cashless e digitale e di coprire l'intera catena del valore dei pagamenti digitali. Il nuovo gruppo avrà circa 2,9 miliardi di euroe 1,5 miliardi di euro disu base aggregata pro-forma al 31 dicembre 2020 incluse le sinergie a regime.In data odierna, è stato anchetra CDP Equity, FSIA Investimenti, PSIA, Poste Italiane, AB Europe (Luxembourg) Investment, Eagle (AIBC) & CY SCA, Mercury UK Holdco Limited ed Evergood H&F Lux. In virtù di tale patto parasociale sono state apportate alcune modifiche alla governance della società in vista dell'atteso riassetto della stessa, all'esito del perfezionamento della fusione. CDPE e FSIA hanno designato qualidi propria espressione Fabio Massoli, Francesco Pettenati, Michaela Castelli, Marinella Soldi, Marina Natale e Maurizio Cereda.Alla luce di questa designazione, Giuseppe Capponcelli, Maurizio Mussi, Francesco Casiraghi e Simone Cucchetti hanno rassegnato le proprie dimissioni da membri del CdA di Nexi. Infine, il CEO di Nexi,e facente capo a Nexi fino alla scadenza del mandato in corso (ovvero alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021); ai sensi del patto parasociale Paolo Bertoluzzo è stato anche riconfermato CEO del gruppo per il successivo mandato con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.Nexi prevede che l'operazione saràa valle della pubblicazione del prospetto informativo necessario per l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni Nexi da emettere per effetto e a servizio della fusione, che resta comunque soggetta alla previa approvazione della CONSOB.