Crédit Agricole Italia, cartolarizzazione con GACS di portafoglio crediti in sofferenza

(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia, Crédit Agricole FriulAdria e Credito Valtellinese hanno perfezionato un'di euro al lordo delle rettifiche di valore. L'operazione è in linea con la più ampia azione di de-risking e miglioramento dell'asset quality del gruppo, si legge in una nota. Il veicolo di cartolarizzazione ha emesso titoli senior pari all'86% del prezzo del portafoglio e titoli subordinati (mezzanine e junior) pari al restante 14%. L'operazione rispetta i requisiti normativi per ilI titoli senior hanno ricevuto un rating investment grade (BBB) da parte delle agenzie specializzate DBRS Morningstar, Scope Ratings e Arc Ratings. La capogruppo ha sottoscritto interamente ie intende fare istanza per il rilascio della garanzia GACS. I, sottoscritti anch'essi da Crédit Agricole Italia, verranno ceduti entro la fine del 2021 a investitori terzi con conseguente pieno deconsolidamento contabile e regolamentare del portafoglio. Crédit Agricole Italia ne manterrà il 5% in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti.Hannoe Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, in qualità di arrangers e placement agents; KPMG Advisory e Studio Legale BonelliErede, che hanno agito come advisor delle banche originator rispettivamente finanziario e legale; Studio Legale Chiomenti in qualità di advisor legale degli arrangers;, in qualità di special servicer e la sua controllata Italfondiario, master servicer del veicolo di cartolarizzazione;, in qualità di special servicer del veicolo di cartolarizzazione.