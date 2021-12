Estrima, debutto amaro su Euronext Growth Milan

Estrima

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore della micromobilità elettrica e nella produzione dei veicoli a marchio Birò, sta registrando un, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il titolo mostra un ribasso del 21,57% a quota 2,745 euro, rispetto a un prezzo di collocamento pari a 3,50 euro per azione, ed è stato sospeso più volte in asta di volatilità. In fase di collocamento Estrima ha raccolto 15 milioni di euro. Estrima rappresenta lasu Euronext Growth Milan e porta a 169 il numero delle società attualmente quotate sul segmento."Ogni volta che qualcuno ci dice che Birò ha migliorato la sua vita noi troviamo l'energia per continuare a crescere - ha commentatodi Estrima - Oggi grazie a coloro che credono nella nostra azienda riusciremo ad aumentare il numero di persone soddisfatte, a ridurre il traffico nelle città, a usare meno energia per muoversi. Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato la nostra azienda a crescere: lavorando, acquistando, investendo, credendoci".