Franchi Umberto Marmi, CdA delibera translisting su Euronext Milan

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberatocon passaggio da Euronext Growth Milan a. Il passaggio dal listino dedicato alle PMI ad elevato tasso di crescita (ex-AIM Italia) a quello principale (ex-MTA) è prevista, si legge in una nota della società.Franchi Umberto Marmi ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con ricavi pari a 47,7 milioni di euro, in crescita del +33% rispetto ai 35,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020, grazie a significativo recupero delle vendite in Cina e negli Stati Uniti. La società, risultando la quinta dell'Euronext Growth Milan per capitalizzazione.