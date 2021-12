Terna, Standard Ethics migliora outlook a "positivo"

(Teleborsa) -ha assegnato oggi aun Outlook "Positivo", migliorandolo rispetto al livello "Stabile" della precedente valutazione. L'agenzia di rating non finanziari ha, inoltre, confermato alla società che gestisce la rete elettrica nazionale ilcorrispondente alla fascia "Investment grade", ovvero il massimo livello di valutazione.In particolare, Standard Ethics ha riconosciuto a Terna di aver adottato, da tempo, unallineato alle indicazioni internazionali dell'Onu, dell'Ocse e dell'Unione Europea. Laha anche assicurato una rendicontazione delle performance ESG conforme alle best practice del settore.Gli indirizzi delsono stati ritenuti coerenti con gli orientamenti internazionali tesi a contrastare il cambiamento climatico. Gli stessi target ambientali del Piano risultano poi allineati agli obiettivi delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. Ilnel Piano Industriale 2021-2025 "Driving Energy", è per sua natura sostenibile, in base ai criteri della Tassonomia Europea. Tali investimenti sono finalizzati all'integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all'incremento della resilienza e dell'efficienza del sistema elettrico.