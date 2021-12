Assaeroporti e MIMS a confronto su Fondo compensazione e investimenti

(Teleborsa) -, l'associazione rappresentativa del settore aeroportuale, in meritoche attendono il settore del trasporto aereo. All'incontro erano presenti il Ministroed il Presidente di Assaeroporti, assieme al Capo della Segreteria Tecnica del MIMSe, per Assaeroporti, il Vicepresidenteed il Direttore GeneraleFra i temi caldi le tempistiche del, le misure a sostegno degli, ile ilGiovannini ha assicurato l'imminenteministeriale che darà attuazione alper la compensazione dei danni subiti durante la pandemia dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi di assistenza a terra.A proposito del capitolo investimenti,, lamentando l'esclusione del settore dalle risorse del PNRR, ha sottolineato lache vengano individuatedal settore aeroportuale, relativi alla sostenibilità, alla digitalizzazione e per promuovere la multimodalità. Investimenti - ha sottolineato - che non possono essere sostenuti con il solo autofinanziamento, considerata la gravità della crisi che ha colpito il settore del trasporto aereo.Si è parlato anche dele del metodo collaborativo e di coinvolgimento adottato dal Ministro, che per parte sua ha invitato l’Associazione a formalizzare la propria posizione strategica nell’ambito del citato documento di pianificazione.Fra i temi trattati anche l'esigenza di "sbloccare" le risorse residue delper renderle disponibili per future deliberazioni.