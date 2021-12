I taxi volanti di Eve si quotano sul NYSE: valutazione da 2,9 miliardi

Zanite Acquisition

Embraer

(Teleborsa) - Eve, azienda attiva nello sviluppo di soluzioni di Urban Air Mobility (UAM) di nuova generazione, ha stipulato un accordo definitivo dicon la SPAC. Al closing, Zanite cambierà nome in Eve Holding e saràcon il ticker EVEX. Eve è uno spin-off di, azienda brasiliana produttrice di aerei che rimarrà azionista di maggioranza con una partecipazione di circa l'80%.e include la combinazione con Zanite Acquisition e un investimento aggiuntivo da parte di un gruppo di investitori che include Embraer, Zanite, investitori finanziari e partner strategici come Azorra Aviation, BAE Systems, Republic Airways, Rolls-Royce e SkyWest.I proventi della transazione saranno utilizzati per sviluppare ulteriormente e. La società ha già unadi circa 5 miliardi di dollari, composta da 1.735 ordini di veicoli, tramite lettere di intenti non vincolanti, da 17 clienti, tra cui operatori di elicotteri, locatori di aeromobili e partner di piattaforme di ride sharing.