FTTH, Tim attraverso FiberCop porta la fibra ottica ultraveloce a Sezze

(Teleborsa) -, la società infrastrutturale del, realizzerà aun innovativo piano di cablaggio che, con une in sinergia con l'Amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili. La città laziale, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l'obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per svilupparesecondo il modello del co-investimento aperto previsto dal nuovoGli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da Tim, – annuncia la società in una nota – inizieranno a breve in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'alla conclusione del piano.Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. Tim opererà in partnership con l'Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.Grazie a questo piano, Sezze sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili"Il Comune di Sezze ritiene indispensabile e prioritario permettere ai propri cittadini e alle attività produttive presenti sul territorio la possibilità di accedere a una connessione in fibra stabile e veloce – dichiara l'–. Mai come in questi tempi riconosciamo la necessità di dotare il nostro Comune di infrastrutture idonee per poter usufruire dei servizi del digitale, di consentire l'accesso a internet veloce da parte della pubblica amministrazione, delle scuole e di mettere tutti i lavoratori che usufruiscono dello smart working nelle migliori condizioni di connessione"."Sezze rientra nel percorso di una importante sfida che vede Tim protagonista del processo di digitalizzazione del Paese attraverso la realizzazione di reti interamente in fibra per supportare volumi di traffico sempre maggiori e con una velocità elevata –afferma–. È un progetto ambizioso che vuole portare l'innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali, con l'obiettivo di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo così alla crescita dell'economia locale. Un risultato possibile grazie agli ingenti investimenti fatti da Tim Tim Tim sulla città e alla proficua collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale".