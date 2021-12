Giorgetti, 69 i tavoli di crisi. Da MiSE impegno per imprese e lavoratori

(Teleborsa) - "Sonolecomplessivamente coinvolte neigestiti alLo ha comunicato il ministroalla Camera dei deputati nel corso del suo intervento al Question Time, dove ha riferito iforniti dalla Struttura di, insediata per garantire unadei tavoli al Mise. In particolare, nel corso del, si sono svoltirelativi aIl Ministro ha sottolineato che, oltre alla Struttura che si è insediata ufficialmente lo scorsoper individuare soluzioni alle situazioni di crisi, "sono stati attivati diversi strumenti per. Dalla clausola sugli incentivi che premia chi si impegna ad assumere i percettori dicoinvolte dai tavoli di crisi, alle nuove misure previste in manovra. Tra queste, ildestinato a favorireper datori lavoro che assumono anche i lavoratori di aziende per le quali è, nonché la norma sulleper salvaguardaredelGiorgetti ha infine assicurato che il Ministero dello sviluppo economico "con il massimo impegno tutte le vertenze per garantire la continuità aziendale e la salvaguardia dei lavoratori coinvolti, e renderà noti i relativi dati nell'apposito report che la Struttura di".