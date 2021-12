Lindbergh, Integrae SIM avvia copertura con rating BUY e TP a 4,35 euro

Lindbergh

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo di, gruppo quotato dal 20 dicembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica. Ilè stato fissato a 4,35 euro per azione, mentre ilsul titolo è "BUY". Lindbergh si è quotata a un prezzo di 1,7 euro e scambia oggi a quota 1,98 euro. Il gruppo è attivo in Italia e in Francia come piattaforma tecnologica proprietaria (T-LINQ) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, tra cui le consegne notturne, rivolta ai Field Service Engineers.Gli analisti, per i prossimi anni, si aspettano un incremento del valore della produzione da 8,99 milioni di euro nell'anno fiscale 2020 a 28,15 milioni di euro dell'anno fiscale 2025 (CAGR del 25,6%). "Questa crescita è innanzitutto dovuta all'di Lindteq, attraverso lo sviluppo tecnologico della piattaforma, e Lindbergh France, con l'aumento della rete di tecnici gestita, oltre alle sinergie generate da queste due operazioni", si legge nella ricerca.Integrae SIM stima unche passerà da 1,29 milioni di euro a 5,90 milioni di euro al 2025, per un EBITDA margin che crescerà dal 14,4% al 21%. "Il lieve calo in termini di marginalità dei prossimi due anni rispetto al 2020 dipende dai risultati della controllata Lindbergh France, che sta attraversando un periodo di transizione e riorganizzazione", viene sottolineato. La società dovrebbe migliorare la propria(NFP) negli anni successivi all'ano fiscale 2020, grazie ai flussi di cassa positivi generati dalla gestione caratteristica. In particolare, gli analisti stimano che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nell'anno fiscale 2025 pari a 10,65 milioni di euro.Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni, la società èin qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.