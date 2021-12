Vaccini: dose booster per 16-17enni e 4 mesi per richiamo

(Teleborsa) -, che ora prevede undalla conclusione del primo ciclo vaccinale, non più cinque mesi come previsto ora, ed apre alla somministrazione della. Stesso discorso per i soggettiE' quanto prevede una circolare del, firmata dal direttore generale Prevenzione Gianni Rezza, che indica la data di avvio della somministrazione del dosi aggiuntive agli adolescenti"E' raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml - informa la circolare - come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età".Per l'anticipo della somministrazione della dose booster a 4 mesi la data di avvio sarà decisa dal Commissario Figliuolo.Per quanto concerne l'eventuale somministrazione della dose aggiuntiva agli, non rientranti nella categoria die fragili,