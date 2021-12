EEMS, emesso prestito obbligazionario convertibile da 950 mila euro

EEMS

(Teleborsa) -, societa` quotata su Euronext Milan e che opererà come grossista di energia elettrica e gas, ha dato corso alla richiesta di procedere alla prima emissione, a favore di Nice & Green S.A., delquotate EEMS prevista dall'accordo di investimento concluso tra la società e Nice & Green il 3 novembre 2021. La richiesta ha per oggetto 95 obbligazioni convertibili in azioni quotate della società, del valore unitario di 10.000 euro ciascuna, per unEEMS ricorda che l'accordo prevede la possibilità per la società di richiedere unadi obbligazioni convertibili in azioni della società costituita da massime 4 tranche, ciascuna del valore nominale di 600.000 euro, e unadi obbligazioni costituita da massime 19 tranche del valore nominale di 900.000 euro.Il prestito obbligazionario convertibile è infruttifero ein alcun mercato regolamentato. L'emissione delle obbligazioni convertibili non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta. Le obbligazioni hannodalla data di emissione e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione.