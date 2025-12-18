Pirelli, convertiti bond per 496,5 milioni di euro. Flottante sale al 40,6%

(Teleborsa) - In relazione al prestito obbligazionario convertibile
"EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked Bonds due 2025" con scadenza 22 dicembre 2025, Pirelli
ha comunicato che sono stati esercitati diritti di conversione in azioni
della società per un valore nominale di 496,5 milioni di euro
, pari al 99,3% del controvalore complessivo di 500 milioni di euro.
A servizio della conversione, avvenuta a 5,8493 euro per azione, la società sta procedendo con l'emissione di 84.881.933 di nuove azioni
. Per effetto della conversione, il capitale sociale aumenterà da 1.904.374.935,66 a 2.065.650.608,36 euro e il numero delle azioni che compongono il capitale di Pirelli aumenterà da 1.000.000.000 a 1.084.881.933 azioni.
In seguito alla variazione del numero di azioni, il Gruppo Sinochem
(tramite Marco Polo International Italy) deterrà complessivamente circa il 34,1% del capitale di Pirelli, con una diluizione di 2,9 punti percentuali rispetto all'attuale 37% circa, MTP
(tramite Camfin, Camfin Alternative Assets e Longmarch Holding) circa il 25,3% del capitale, con una diluizione di 2,1 punti percentuali rispetto all'attuale 27,4% circa, mentre il flottante
di Pirelli post conversione sarà pari a circa il 40,6% del capitale, in aumento di circa 5 punti percentuali.
Le residue obbligazioni non convertite, per complessivi nominali 3,5 milioni di euro, saranno rimborsate ai termini di regolamento alla scadenza in data 22 dicembre 2025. La conversione del prestito obbligazionario avrà un impatto positivo sull'indebitamento
, migliorando di 496,5 milioni di euro la Posizione Finanziaria Netta 2025 rispetto alla guidance di 1,6 miliardi di euro.