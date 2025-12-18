Pirelli, convertiti bond per 496,5 milioni di euro. Flottante sale al 40,6%

Pirelli

(Teleborsa) - In relazione al"EUR 500 million Senior Unsecured Guaranteed Equity-linked Bonds due 2025" con scadenza 22 dicembre 2025,ha comunicato che sono statidella società per un valore nominale di, pari al 99,3% del controvalore complessivo di 500 milioni di euro.A servizio della conversione, avvenuta a 5,8493 euro per azione, la società sta procedendo con l'. Per effetto della conversione, il capitale sociale aumenterà da 1.904.374.935,66 a 2.065.650.608,36 euro e il numero delle azioni che compongono il capitale di Pirelli aumenterà da 1.000.000.000 a 1.084.881.933 azioni.In seguito alla variazione del numero di azioni, il Gruppo(tramite Marco Polo International Italy) deterrà complessivamente circa il 34,1% del capitale di Pirelli, con una diluizione di 2,9 punti percentuali rispetto all'attuale 37% circa,(tramite Camfin, Camfin Alternative Assets e Longmarch Holding) circa il 25,3% del capitale, con una diluizione di 2,1 punti percentuali rispetto all'attuale 27,4% circa, mentre ildi Pirelli post conversione sarà pari a circa il 40,6% del capitale, in aumento di circa 5 punti percentuali.Le residue obbligazioni non convertite, per complessivi nominali 3,5 milioni di euro, saranno rimborsate ai termini di regolamento alla scadenza in data 22 dicembre 2025. La conversione del prestito obbligazionario avrà un, migliorando di 496,5 milioni di euro la Posizione Finanziaria Netta 2025 rispetto alla guidance di 1,6 miliardi di euro.