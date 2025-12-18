Borgosesia amplia a 25 milioni di euro la prima tranche del prestito obbligazionario

Borgosesia

Banca Ifis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, a poche ore dall'apertura della prima tranche del collocamento, comunica l'. L'operazione ha registrato un interesse significativo da parte degli investitori già nelle prime ore dall'avvio, si legge in una nota, con una domanda ben superiore all'offerta iniziale di 15 milioni.Il prestito obbligazionario è destinato a investitori retail e professionale, ha una durata di 60 mesi e riconosce un, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a 100.000 euro. Le obbligazioni sono garantite da un pegno su asset il cui valore è pari al 167% del valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione.Nell'ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati,(Gruppo) agisce in qualità di lead manager e bookrunner.