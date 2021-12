Enertronica Santerno, commessa da 1,6 milioni di dollari in USA

Enertronica Santerno

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che opera nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza, si è aggiudicata undi circa 40 inverter su un impianto fotovoltaico in California (USA). Il contratto, siglato tramite la propria partecipata al 100% Enertronica Santerno Inc, è stato sottoscritto con uno dei principali operatori nel settore delle energie rinnovabili attivo in North America and Western Europe; ha une sarà eseguito entro il 2022."La sottoscrizione dell'accordo è di particolare importanza non solo per la rilevanza della singola opportunità commerciale ma, soprattutto perchélegati ad interventi di manutenzione straordinaria e, quindi, caratterizzati da più elevato valore aggiunto", si legge in una nota.