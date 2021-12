Labomar sale al 70% di Welcare Research

Labomar

(Teleborsa) -ha acquisito in data odierna, mediante esercizio del diritto di opzione, il 7% del capitale didetenuto da Think FWD Srl, società che dal 2013 opera nella consulenza strategica e nell’attività di investimento.L’attuale acquisizione si congiunge a quella precedentemente realizzata nel mese di luglio, a valere sul 63% del capitale sociale di Welcare Research Srl, e porta pertanto al 70% la partecipazione complessiva di Labomar nella società di Orvieto, specializzata nella produzionedi medical devices dedicati alla cura della pelle.Ila Think FWD Srl, guidata dal CEO Marco Grespigna, è avvenuto utilizzando risorse proprie di Labomar SpA, senza ricorrere pertanto al sistema bancario.